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وفد "القومى لحقوق الإنسان" يصل سجن العقرب لبحث شكاوى المساجين

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وفد "القومى لحقوق الإنسان" يصل سجن العقرب لبحث شكاوى المساجين وفد "القومى لحقوق الإنسان" يصل سجن العقرب لبحث شكاوى المساجين
وصل منذ قليل وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان، سجن العقرب، لبحث شكاوى المساجين، التى قدمها عدد من أسرهم إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، فطالب الداخلية بالزيارة.

وأكد جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ"اليوم السابع"، أن الوفد يضم الدكتور صلاح سلام، وراجية عمران، وشاهندة مقلد، ونبيل شلبى، ونيفين مسعد، ومحمد عبد العزيز"، وعدد آخر من أعضاء المجلس الذين طلبوا أن يكونوا ضمن الوفد.

وقال جورج إسحاق، إن الوفد سيلتقى عددا من المحتجزين، للاطمئنان عليهم والتحدث معهم، وعما إذا كان هناك تعذيب، وكذلك الاستفسار عن الزيارات، وإدخال الأدوية والملابس الشتوية.

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