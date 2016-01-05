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نتنياهو: على إسرائيل الاستعداد لاحتمال انهيار السلطة الفلسطينية

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نتنياهو: على إسرائيل الاستعداد لاحتمال انهيار السلطة الفلسطينية نتنياهو: على إسرائيل الاستعداد لاحتمال انهيار السلطة الفلسطينية

>نقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء عن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو القول إن على إسرائيل الاستعداد لاحتمال انهيار السلطة الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" عنه القول خلال جلسة المجلس الوزارى المصغر للشؤون الأمنية والسياسية أمس الأول الأحد :"على إسرائيل إعداد العدة لاحتمال انهيار السلطة الفلسطينية" ، وأكد فى الوقت نفسه أنه يتعين منع هذا السيناريو قدر الإمكان.

وكشفت الصحيفة أن المجلس الوزارى المصغر كرس خلال الأيام العشرة الأخيرة جلستين لبحث احتمال انهيار السلطة الفلسطينية بسبب الجمود السياسى والتصعيد فى الاوضاع الأمنية والأزمة الاقتصادية فى الضفة الغربية والأزمة السياسية فى القيادة الفلسطينية.

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