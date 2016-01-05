أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير الرى يناقش آخر استعدادات افتتاح متحف النيل بأسوان

Google+ Print
وزير الرى يناقش آخر استعدادات افتتاح متحف النيل بأسوان وزير الرى يناقش آخر استعدادات افتتاح متحف النيل بأسوان
عقد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء، بالعاملين فى الرى بمحافظة أسوان، لمناقشة آخر الاستعدادات لافتتاح متحف النيل بمدينة أسوان السبت المقبل، بحضور رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المهندس هشام فرغلى، مدير متحف النيل الجديد، أن أعمال التجهيز انتهت بالكامل، فى انتظار إشارة البدء لافتتاح المتحف، والذى مقرر له يوم السبت المقبل، تزامنا مع احتفالات العيد القومى لأسوان، والانتهاء من بناء السد العالى.

وأضاف مدير المتحف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن المتحف يجسد العلاقة التاريخية التى تربط بدول حوض النيل بأفريقيا، لافتا إلى أن هناك بعض المقتنيات التاريخية لبعض هذه الدول.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»