وزير الرى يناقش آخر استعدادات افتتاح متحف النيل بأسوان

عقد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء، بالعاملين فى الرى بمحافظة أسوان، لمناقشة آخر الاستعدادات لافتتاح متحف النيل بمدينة أسوان السبت المقبل، بحضور رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المهندس هشام فرغلى، مدير متحف النيل الجديد، أن أعمال التجهيز انتهت بالكامل، فى انتظار إشارة البدء لافتتاح المتحف، والذى مقرر له يوم السبت المقبل، تزامنا مع احتفالات العيد القومى لأسوان، والانتهاء من بناء السد العالى.

وأضاف مدير المتحف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن المتحف يجسد العلاقة التاريخية التى تربط مصر بدول حوض النيل بأفريقيا، لافتا إلى أن هناك بعض المقتنيات التاريخية لبعض هذه الدول.

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