ميناء الزيتيات يستقبل 4 الاف طن بوتاجاز

اشغالات الارصفة بميناء الادبية 100%

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صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لإستقبال السفينة جاز هونر و على متنها 4 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.>أعلن عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر اكتمال اشغالات الأرصفة بميناء الأدبية اليوم و ذلك بتراكى عدد ثمانى سفن على أرصفة الميناء لتداول 174ألف و490 طن بضائع.

وأضاف أن السفن الثمانية المتراكية هى برنسيس ك لتفريغ 12 ألف طن بضائع عامة والسفينة أيروستار لتفريغ 33 ألف و294 طن حديد بليت والسفينة راس تنورا لتفريغ 32 الف و 824 طن زيوت نخيل و السفينة فلاور اوف سى لتفريغ 9629 طن حديد كويل و السفينة سبرندنت لتفريغ 2159 طن هياكل صلب.

على جانب آخر تقوم السفينة بونيون هيرو بتفريغ 34 ألف و100طن قمح و شحن 27 الف و 484 طن فوسفات و السفينة اوأم أورديون لتفريغ 4 الاف طن حاويات و شحن 8 الاف طن حاويات و السفينة دوكتور او لشحن 11 الف طن دقيق و مكرونة.

وصول 288 راكب و153 شاحنة لميناء سفاجا

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>يستعد ميناء سفاجا اليوم لإستقبال العبارة مسرة و على متنها 269 راكب و 24 سيارة و 21 شاحنة و السفينة نما أكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و 48 سيارة و 10 راكب كما تغادر الميناء العبارة القاهرة و على متنها 160 راكب و 25 سيارة و 10 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 99 شاحنة و 32 سيارة و 80 راكب و السفينة الحرية و على متنها 83 شاحنة و 5 سيارة.

على جانب اخر شهد ميناء سفاجا بالامس استقبال السفينة الحرية 2 و على متنها 71 شاحنة و 9 راكب كما غادرت السفينة اندين اوشن و على متنها 41 الف و 700 طن فوسفات متجهة الى الهند و العبارة مسرة و على متنها 543 راكب و 13 سيارة و 20 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 10 سيارة.

كما يستعد ميناء نويبع اليوم لإستقبال العبارة برنسيسة و على متنها 528 راكب منهم 45 معتمر وباص عمرة وسيارة والسفينة ستار كارتر و على متنها 34 راكب و 33 شاحنة كما تغادر العبارة ايلة و على متنها 60 راكب و 11 شاحنة و السفينة بريدج و على متنها 47 شاحنة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 136 راكب منهم 45 معتمر وباص عمرة و 12 شاحنة و السفينة بريدج و على متنها 52 شاحنة و العبارة ستار كارتر و على متنها 33 راكب و العبارة برنسيسة و على متنها 417 راكب منهم 90 معتمر و 2 باص عمرة و 33 شاحنة.

كما غادرت العبارة ايلة و على متنها 224 راكب و 10 براد و 1 تريلا و 2 سيارة و 4 باص جيت و 1 مينى باص تصدير و العبارة برنسيسة و على متنها 117 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و السفينة بريدج و على متنها 33 براد و 17 تريلا و 234 طرد سمك.