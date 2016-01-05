إيقاف 4 موظفين بالمكتب الزراعى بالدقهلية وتحويلهم للنيابة بتهمة الفساد

قرر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إيقاف 4 موظفين بمكتب برمبال الزراعى، بمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، عن العمل، بينهم رئيس المكتب، وإحالتهم للنيابة الإدارية، فى وقائع فساد إدارى.

ووقع محافظ الدقهلية قرارا بإيقاف عصام عبد الحليم محسوب، رئيس المكتب الزراعى ببرمبال القديمة بمنية النصر، وإسماعيل أبو حلاوة إسماعيل، رئيس قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بمنية النصر، ونهى إبراهيم الباحثة القانونية بالإدارة الزراعية بمنية النصر، وجمال توكل محمد المهندس بقسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بمنية النصر، عن العمل.

وبدأ العمل بالقرار اعتبارا من اليوم، بإيقافهم 3 أشهر عن العمل، وإحالتهم للنيابة العامة، والنيابة الإدارية، مع صرف نصف الأجر.

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