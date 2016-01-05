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تواصل فعاليات البرنامج القومى لتأهيل وتمكين القيادات الشابة بالغربية

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تواصل فعاليات البرنامج القومى لتأهيل وتمكين القيادات الشابة بالغربية تواصل فعاليات البرنامج القومى لتأهيل وتمكين القيادات الشابة بالغربية
واصلت مديرية الشباب والرياضة بالغربية اليوم، الثلاثاء، فعاليات اليوم الرابع من المرحلة الثالثة والأخيرة للبرنامج القومى لتأهيل وتمكين القيادات الشابة للعاملين بالمؤسسات الحكومية، وسيتم اليوم مناقشة "المراسم والبروتوكول والعلاقات العامة".

ويحاضر اليوم طارق عبد العزيز، الخبير الاستشارى فى مجال المراسم والبروتوكول والعلاقات العامة، ويتناول عدة محاور منها، المفهوم الشامل لعلم وفن الإتيكيت والبروتوكول، والقواعد الدولية لإتيكيت التقديم والتعارف والمصافحة، والفنون الدولية لإتيكيت الحديث والاستماع ولغة الجسد، والتدرب على نموذج إعداد برامج الزيارات الرسمية لكبار الشخصيات، وأسس مراسم الجلسات الافتتاحية للمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

ويقام البرنامج تحت رعاية اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة القادة، بحضور100 قيادة شبابية من 29 مؤسسة حكومية.
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