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سفر وعودة 905 مصريين وليبيين عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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سفر وعودة 905 مصريين وليبيين عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة سفر وعودة 905 مصريين وليبيين عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 905 مصريين وليبيين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 612 إلى الجانب الليبى، بينهم 229 مصريا و383 ليبيا.
>كما تم إنهاء إجراءات وصول 293 بينهم 229 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 64 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية.

من جانب آخر نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 293 مخالفة مرورية متنوعة.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم التصالح الفورى فى 53 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالي 6800 جنيه.

وأضاف بأنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

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