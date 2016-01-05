درجات الحرارة في الدولة تنخفض إلى 4.8 مئوية

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل على موقعه أن درجة الحرارة في الدولة اليوم انخفضت لتصل إلى 4.8 درجة مئوية سجلت في جبل جيس الساعة 2.30 صباحا.

ووفقاً للمركز يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام، وغائما أحيانا على بعض المناطق، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا، خاصة فوق البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية، ويحتمل تشكل الضباب على بعض المناطق، خاصة الداخلية. الساحلية

ووفقاً لمركز العاصفة فإن الحالات الجوية مستمرة على دول الخليج العربي خلال الفترة القادمة من شهر يناير.

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