الإسماعيلي لـ في الجول: نسعى لاستعارة مدافع الزمالك

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أنه سيسعى لاستعارة المدافع إسلام جمال من الزمالك حتى نهاية الموسم.

وأشار أبو السعود لـFilGoal.com إلى طلبه الرسمي من الزمالك استعارة اللاعب مقابل باقي مستحقات النادي لدى القلعة البيضاء من صفقة محمود عبد الرازق شيكابالا التي لم تكتمل.

وللإسماعيلي عند الزمالك 37 ألف دولار كان قد دفعها ليستمر معه النجم الأسمر حتى نهاية الموسم إلا أن رغبة "شيكا" في العودة للبيت الأبيض.

وكان جمال في طريقه لسموحة على سبيل الإعارة من الزمالك إلا أن الصفقة لم تكتمل بسبب عدم اقتناع ميمي عبد الرازق مدرب الفريق السكندري بقدراته.