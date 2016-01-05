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باحثون نفسيون: متابعة رسائل البريد الإلكترونى الدائمة مصدر للتوتر

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باحثون نفسيون: متابعة رسائل البريد الإلكترونى الدائمة مصدر للتوتر باحثون نفسيون: متابعة رسائل البريد الإلكترونى الدائمة مصدر للتوتر
أكد باحثون نفسيون بريطانيون أن أحد أسرار السعادة يكمن فى تجاهل رسائل البريد الإلكترونى التى ترد بشكل دائم من خلال إغلاق التطبيق الخاص به من على الأجهزة الذكية، محذرين من أن التدفق الذى لا ينتهى لهذه الرسائل يشكل مصدرا كبيرا للتوتر والضغط.

وقال الباحثون من مركز "فيوتشر وورك" بلندن، إنه نظرا لأن التكنولوجيا تمكن الأشخاص من مطالعة البريد الإلكترونى الخاص بهم طوال الوقت، ظهرت ثقافة محددة يشعر الإنسان من خلالها أنه متأهب دائما للعمل، مما يسبب حالة من التوتر الدائم.

وأشار الباحثون، وفقا لصحيفة ديلى تليجراف البريطانية، إلى أنهم وجدوا أن المطالعة الدائمة لما يرد من رسائل البريد الإلكترونى بسبب التطبيق الذى يخطر الشخص بكل رسالة جديدة تأتيه على جهازه الذكى، يسبب علامات التوتر والقلق.

ويوصى الباحثون بإغلاق التطبيق الخاص برسائل البريد الإلكترونى من على الهواتف الذكية لأن هذا الأمر سيخفف حالة التوتر والقلق عندما تكون خارج العمل.

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