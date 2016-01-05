مصرع 7 وإصابة شخص فى تصادم سيارتين فى سمسطا ببنى سويف

لقى صباح اليوم 7 أشخاص حتفهم، وأصيب آخر فى تصادم سيارتين، إحداهما أجرة، والأخرى نقل على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز سمسطا فى بنى سويف.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثث والمصاب إلى مستشفى سمسطا المركزى.

>والضحايا هم: "إسحاق مكره وهبه 32 سنة، بسام عيد راضى 24 سنة، رامى أمين مكرم 16 سنة، وليد حنا شحاتة 67 سنة، بشرى نبيل شحاتة 55 سنة، إبراهيم إسحاق إبراهيم 13 سنة، مينا مزارع 13 سنة، بالإضافة إلى يوسف سعد حمدى 50 سنة مصاب، وجميعهم يقيمون مركز مغاغة بالمنيا.