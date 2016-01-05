الأرصاد: الطقس دافئ نهار 7 يناير والرياح مثيرة للرمال والأتربة تنشط ظهرا

قال الدكتور،أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وحتى الخميس المقبل، أن تتأثر البلاد بطقس مائل للدفء،خلال ساعات النهار يسمح للخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بيوم عيد الميلاد المجيد.

وأضاف عبد العال فى بيان اليوم، أن الطقس يكون شديد البروده ليلا يستوجب ارتداء الملابس الثقيلة بقدر الإمكان، خاصة المتواجدين خارج منازلهم خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح ، ولكن ومن بعد ظهر يوم الخميس يبدأ نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية على الطرق المكشوفة وإلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

وأشار إلى أنه فى نفس التوقيت ستتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية للبلاد تكون خفيفة جدا على مناطق دون الأخرى من القاهرة والوجه البحرى.

وتابع ، أنه اعتبارا من يوم الجمعة القادمة، سيحدث انخفاض متوقع فى درجات الحرارة يتراوح من 5 إلى 6 درجات ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا مصحوبا بنشاط للرياح الشديدة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وإلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية مع استمرار سقوط الأمطار على كل المدن الساحلية وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والقاهرة على أن يبدأ التحسن التدريجى فى الأحوال الجوية اعتبارا من مساء السبت.

- حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5/1/2016 بمصر وعدد من الدول العربية

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