رئيس الأركان الأمريكي يزور تركيا

يجري رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي، جوزيف دانفورد، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تركيا، يلتقي خلالها مع نظيره التركي خلوصي أكار.

وذكرت مصادر في رئاسة الأركان التركية، أن أكار سيلتقي دانفورد في مقر الأركان التركية، في العاصمة أنقرة اليوم، ومن المرجح أن تتضمن مباحثات الجانبين التنسيق في الحرب على الإرهاب، والقضايا الإقليمية الهامة.

ومن المتوقع أن تتضمن الزيارة التباحث حول موضوع تسليح وحدات حماية الشعب الكردي في سوريا، وفقًا لـ”إرم”.

يذكر أن رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أبدى في نهاية العام الماضي استعداد بلاده لتسليح مقاتلي البيشمركة الذين يقاتلون تنظيم داعش، رافضا تسليح مقاتلي وحدات حماية الشعب PYD وحزب العمال الكردستاني.