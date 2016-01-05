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ضبط صاحب مخزن لبيع الأسمدة المحظور تداولها بالأسواق فى القليوبية

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ضبط صاحب مخزن لبيع الأسمدة المحظور تداولها بالأسواق فى القليوبية ضبط صاحب مخزن لبيع الأسمدة المحظور تداولها بالأسواق فى القليوبية
تمكت مباحث ومديرية بالقليوبية، من ضبط صاحب مخزن لبيع الأسمدة الزراعية المحظور تداولها بالأسواق بغرض بيعها فى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة يفيد ضبط "سليمان. ى. س. ق 63 سنة" صاحب مخزن لبيع الأسمدة الزراعية بقرية الدير التابعة لمركز طوخ، وذلك لتجميعه أسمدة زراعية والتى تصرف بنظام الحيازات الزراعية من وزارة الزراعة والمحظور تداولها بالأسواق بغرض بيعها فى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر، وتم ضبط "2" شيكارة يوريا زنة 50 كجم بإجمالى وزن 100 كجم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 670 جنح مركز طوخ لسنة 2016، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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مصر 365

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