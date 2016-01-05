زعيم كوريا الشمالية يتفقد تدريبات إطلاق قذائف المدفعية للمرة الأولى في عام 2016

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون تدريبات إطلاق قذائف المدفعية من قبل وحدات المدفعية للجيش في أول” توجيه ميداني ” في العام الجديد وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية راقب كيم تدريب إطلاق القذائف لوحدات الجيش الشعبي الكوري الشمالي وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء، وكالمعتاد، لم تكشف عن تاريخ الحدث .

وذكرت الوكالة أن ” جميع المتنافسين أصابوا الهدف بصورة مثالية وهم خضعوا لتدريبات دورية.

وأكد كيم على الحاجة إلى رفع مستوى دقة الإصابة، داعيًا جنوده لتقوية القدرات العسكرية وفقا للوكالة.