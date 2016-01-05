القوات المسلحة تنفذ 2520وحدة سكنية بالغردقة ضمن المنحة الإماراتية

أعلنت إدارة المشروع القومي للإسكان الاجتماعي بمديرية إسكان البحر الأحمر، أن إجمالي الوحدات الخاصة بالمشروع الاجتماعي الذي تنفذه القوات المسلحة بمدينة الغردقة يبلغ نحو 2520 وحدة سكنية والمقدمة كمنحة إماراتية.

وأكد عبدالجابر أحمد علي مدير المشروع القومي للإسكان بالبحر الأحمر أنه سيتم فتح باب الحجز في تلك الوحدات فور انتهاء القوات المسلحة من إنشائها وتوصيل المرافق الخاصه بها بشكل كامل.

وحذر عبد الجابر من تداول لاستمارات بمناطق مختلفة بالغردقة وبيعها للمواطنين على أنها الاستمارات الخاصة بالمشروع،مؤكدا أن تلك الاستمارات هى طرق وهمية للتحايل على المواطنين لاستغلال حاجتهم فى السكن وان هذه الاستمارات مزورة.

وأضاف أن التقديم للحجز لتلك الوحدات سوف تعلن عنه مديرية الإسكان بمجرد الإنتهاء من المشروع وتسليمه للمديرية، على أن تكون استمارة الحجز داخل الإعلانات بالصحف الرسمية والتقدم عن طريق مكاتب البريد باسم بنك التعمير والإسكان بأفرع مدينة الغردقة.