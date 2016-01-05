أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القوات المسلحة تنفذ 2520وحدة سكنية بالغردقة ضمن المنحة الإماراتية

Google+ Print
القوات المسلحة تنفذ 2520وحدة سكنية بالغردقة ضمن المنحة الإماراتية القوات المسلحة تنفذ 2520وحدة سكنية بالغردقة ضمن المنحة الإماراتية

القوات المسلحة

أعلنت إدارة المشروع القومي للإسكان الاجتماعي بمديرية إسكان البحر الأحمر، أن إجمالي الوحدات الخاصة بالمشروع الاجتماعي الذي تنفذه القوات المسلحة بمدينة الغردقة يبلغ نحو 2520 وحدة سكنية والمقدمة كمنحة إماراتية.

وأكد عبدالجابر أحمد علي مدير المشروع القومي للإسكان بالبحر الأحمر أنه سيتم فتح باب الحجز في تلك الوحدات فور انتهاء القوات المسلحة من إنشائها وتوصيل المرافق الخاصه بها بشكل كامل.

وحذر عبد الجابر من تداول لاستمارات بمناطق مختلفة بالغردقة وبيعها للمواطنين على أنها الاستمارات الخاصة بالمشروع،مؤكدا أن تلك الاستمارات هى طرق وهمية للتحايل على المواطنين لاستغلال حاجتهم فى السكن وان هذه الاستمارات مزورة.

وأضاف أن التقديم للحجز لتلك الوحدات سوف تعلن عنه مديرية الإسكان بمجرد الإنتهاء من المشروع وتسليمه للمديرية، على أن تكون استمارة الحجز داخل الإعلانات بالصحف الرسمية والتقدم عن طريق مكاتب البريد باسم بنك التعمير والإسكان بأفرع مدينة الغردقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا