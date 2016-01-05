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لأصحاب فصيلة الدم A.. نظام غذائى يخلصك من الوزن الزائد

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لأصحاب فصيلة الدم A.. نظام غذائى يخلصك من الوزن الزائد لأصحاب فصيلة الدم A.. نظام غذائى يخلصك من الوزن الزائد
زيادة الوزن مشكلة يعانى منها نسبة كبيرة من الأشخاص، ومن المعروف أن السمنة "زيادة الوزن" تتسبب فى العديد من المشاكل الصحية على المدى البعيد، ولذا يسعى أصحاب هذه المشكلة فى التخلص منها عن طريق اتباع العديد من الأنظمة أو الحيل الغذائية، ولكن هل سمعت فى يوم عن العلاقة بين طرق التخلص من الوزن الزائد وفصيلة الدم؟..

حول هذا تجيب الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، مؤكدة أن هناك علاقة قوية بين فصيلة الدم وطرق التخلص من الوزن الزائد "السمنة"، وأن هناك بعض الممنوعات لكل فصيلة، وهناك بعض الأطعمة التى تساعد على زيادة حرق والتخلص من الوزن الزائد.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية أنه من المعروف أن هناك 4 فصائل للدم هم "A - B - AB - O"، ولكل منهم طريقة معينة فى التعامل مع الأطعمة التى يجب تناولها والتى ينصح بالابتعاد عنها أو تجنبها.

تقول أخصائية التغذية العلاجية إنه بالنسبة لفصيلة الدم "A" الأكثر انتشارا، فيجب على أصحابها الابتعاد عن اللحوم والأطعمة الغنية بالدهون والألبان ومنتجاتها، لأنهم يواجهون صعوبة فى هضمها.

كما أن عليهم تناول الخضراوات والفواكه والحبوب كالكورن فليكس والشوفان، والأسماك والدجاج والبقوليات كالفول والعدس، والتى تساعدهم على التخلص من الوزن الزائد بشكل كبير، ولذا يجب اعتمادهم فى الطعام على الآتى:

1- وجبة الإفطار: تناول طبق من السلطة الفواكه أو 5 ملاعق من الفول بزيت الزيتون.
>2- وجبة الغذاء: ربع دجاجة مشوية + طبق كبير من السلطة الخضراء أو خضار مسلوق.
>3- طبق كبير من السلطة الخضراء أو شوربة عدس أو طبق كبير من سلطة الفواكه.

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مصر 365

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