تقرير في الجول - الزمالك يحكم الداخلية.. حقائق المواجهة

أصبح الزمالك في أمس الحاجة للفوز بعد تعادلين في الدوري ويأمل أن يلقي التاريخ بظلاله على الحاضر حين يواجه الداخلية الثلاثاء على ملعب بتروسبورت.

فمواجهات الفريقين الماضية تصب في مصلحة أبناء ميت عقبة.

يتمنى حامل لقب الدوري مع مدربه الجديد أحمد حسام ميدو الاستمرار في تفوقه على الداخلية الذي لم يتذوق طعم الخسارة هذا الموسم حتى اللحظة.

فبعد فقدانه لـ9 نقاط في مبارياته التسع الماضية، يريد الزمالك ألا يفرط في نقاط جديدة في مشوار الدفاع عن لقبه الـ12 في تاريخ المسابقة المحلية المصرية.

ويقدم FilGoal.com في هذا التقرير ست حقائق مثيرة عن صدام الفرسان بالداخلية.

اكتساح

تعادل واحد فقط بين الفريقين من 5 لقاءات سابقة في الدوري، كان الموسم الماضي بدون أهداف رحل بعده حسام حسن عن الفريق وجاء البرتغالي جيمي باتشيكو.

أما المباريات الأربع الأخرى فاز الزمالك في جميعها، اللقاء الأخير كان الأول لجوزوالدو فيريرا في الدوري مع القلعة البيضاء وحسم النتيجة بهدفين دون رد على استاد السويس مارس الماضي.

ميدو

وإذا كان الزمالك يتسيد مواجهاته أمام الداخلية فإن صدام مدربه الجديد الوحيد أمام رجال علاء عبد العال لم يكن جيدا.

خسر في قلب الإسماعيلية بهدف دون رد ليتلقى أول هزيمة مع الدراويش الموسم الحالي.

ولم يسبق لميدو مواجهة الداخلية وهو مدربا للزمالك لتواجد الفريقين في مجموعتين مختلفتين موسم 2013-2014 الذي احتل فيه الأبيض المركز الثالث في المسابقة مع نجم أياكس السابق.

زملكاوي

الداخلية سجل مرتين فقط في مرمى الزمالك واستقبلت شباكه سبعة أهداف.

آخر لاعب سجل له في مواحهات الناديين هو "الزملكاوي" أحمد سمير أحد أعضاء الفريق المتوج بلقب الدوري الموسم الماضي قبل إعارته للإسماعيلي.

كان ذلك موسم 2012-2013 حين فاز الزمالك 2-1 في الدور الثاني.

3

من فريق الداخلية هناك 3 لاعبين زاروا شباك الزمالك من قبل هم عامر صبري ومينسو بوبا ومحمد ماجد أونوش.

الأخير هو أفضلهم، سجل ثلاثة أهداف في مرمى الزمالك جميعها كانت مع فريقه السابق اتحاد الشرطة.

الهدف الأول كان في الدور الأول موسم 2012-2013 حين فاز الزمالك 3-2، ثم سجل هدفين في مباراتي الموسم التالي 1-1 و4-3 للأبيض.

الأباتشي

النجم الأسمر العائد بعد غياب للقلعة البيضاء كان صاحب أول هدف في تاريخ مباريات الفريقين حين سجل التقدم للأبيض موسم 2011-2012 في أول موسم للداخلية بين الكبار.

أحرز بطريقة رائعة من ركلة حرة ثم أضاف زميله رزاق أوموتويتسي الهدف الثاني وقتها وانتهى اللقاء 2-1 للزمالك بعد هدف أحمد تمساح.

والآن، قد يسجل محمود عبد الرازق شيكابالا مشاركته الأولى مع الزمالك بعد العودة أمام الداخلية.

5

إذا كان الفريقان قد التقيا خمس مرات فإن عدد البطاقات الحمراء في مبارياتهما أيضا 5.

مباراة الزمالك والداخلية تشهد الكثير من التدخلات القوية والعنيفة من قبل لاعبي الفريقين ولهذا السبب تكون مليئة بالبطاقات الصفراء والحمراء.

في أول مباراة طرد وائل إسماعيل من الداخلية وإبراهيم صلاح من الزمالك، وفي الموسم التالي (2012-2013) في لقاء الدور الأول طرد من الفريقين محمد إبراهيم وصالح موسى.

وفي آخر لقاء جمعهما مارس الماضي طرد فريد شوقي لاعب الداخلية ليؤمن أحمد عيد النتيجة للزمالك بهدف ثان من ركلة جزاء.