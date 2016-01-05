بعدما رشحه للأهلي.. حارس المقاولون لـ في الجول: أتمنى أن أكون ' ربع ' الحضري

عندما تسأل أفضل حارس في تاريخ مصر- من وجهة نظر الكثيرين - من ترشحه للانضمام للأهلي فبالتأكيد عليك أن تنصت جيدا.

حامي عرين وادي دجلة الآن والمتوج بالثلاثية التاريخية مع الفراعنة رشح حسن شاهين حارس المقاولون العرب للانضمام للأهلي في حواره مع برنامج (100 سؤال) في قناة الحياة.

فماذا كان رد فعل الحارس الشاب تجاه إشادة السد العالي، يجيب لـFilGoal.com.

يقول شاهين:"هذه الشهادة وسام على صدري وشرف كبير لي، فالحضري هو مثلي الأعلى الذي تعلمت منه الكثير".

وأضاف "لقد انتقلت خطوات كثيرة للأمام بعد كلامه عني، أتمنى السير على خطاه أو أن أكون حتى ربعه".

وعن تواضع مستوى المقاولون هذا الموسم أوضح "يحالفنا سوء توفيق كبير جدا، اتفقنا على نسيان ما فات والتركيز فيما هو قادم".

وأتم "ننوي الرجوع أفضل مما كنا".