القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات وبحوزته أسلحة بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام برئاسة الرائد طارق خيرى، رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، وبإشراف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية من إلقاء القبض على أحد التشكيلات العصابية فى مجال السرقات العامة المكون من 7 أشخاص وبحوزتهم أسلحة وذخائر وبعض المسروقات من السجائر والصابون والجيل وأمواس الحلاقة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد ورود معلومات أكدتها التحريات السرية بتعدد البلاغات عن سرقات المحلات بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، وقاده العقيد هشام فوزى، وكيل الفرع، والمقدم طارق الوتيدى، رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، وتم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط أحمد محمد ناصر المهدى " 25 سنة عامل، وليد عادل عبد الحفيظ " 22 عامل‏، عماد قناوى محمود " 22 عامل، أحمد محمد عبد الشافى" 23 سنة عامل‏، عبد النبى حمدى عبد العاطى " 27 سنة عامل، أحمد يحيى عبد الظاهر "26 سنة عامل‏، عبد الرحيم عبد الشافـى عبد المجيد" 25 سنة عامل ويقيمون جميعاً بناحية الخيام دائرة المركز، ‏أثناء ‏استقلالهم السيارة رقم 54612 ملاكى سوهاج وبحيازتهم بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 18106293 بخزينتها، و"24 طلقة من ذات العيار ‏، فرد روسى صناعة محلية، عتلة حديدية تستخدم فـى كسر الأقفال‏، "53" قرص تامول المخدر، كمية من نبات البانجو المخدر، "69" كروت شحن هواتف محمولة فئات مختلفة، "168" علبة سجائر مختلفة الأنواع، "42" ماكينة حلاقة مختلفة الأنواع ‏، "10" أكياس جيل، "10" باكتة صابون ‏، "15" علبة موسى حلاقه، "10" هواتف محمولة ‏، مبلغ "2135" جنيهاً.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بأن تلك المضبوطات من متحصلات جرائم سرقات وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب‏، واقعة المحضر رقم 14325 جنح المركز لسنة 2015 ‏، واقعة المحضر رقم 5031 إدارى المركز لسنة 2015‏، واقعة المحضر رقم 4968 إدارى المركز لسنة 2015‏، واقعة المحضر رقم 4501 إدارى المركز لسنة 2015 ‏، واقعة المحضر رقم 16210 جنح مركز أبو تشت " قنا " لسنة 2015، بعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 120 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى عرض المتهمين والمضبوطات على النيابة.