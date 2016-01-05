بالصور.. مدير أمن سوهاج يجرى مناورة عن وجود جسم غريب بمستودع بترول

نفذت مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وبتنفيذ العميد علاء الدين السعيد، مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد حسام المصرى، وكيل الإدارة، والعميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور، والعميد نبيل شحاتة، المستشار العسكرى - مناورة لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية بدائرة المديرية ومتابعة سرعة انتقال الأجهزة الأمنية لمحل البلاغات ‏وكيفية التعامل معها وتقييم الخطط الأمنية ومدى كفاءتها للتصدى لأية أعمال عدائية ومدى فاعلية ‏التنسيق بين الجهات المعنية حال مواجهة الظروف الأمنية الطارئة ورغبة فى تحقيق أعلى معدلات التأمين ‏وتدارك أى سلبيات.

وتم تقديم بلاغ تجريبى بالاشتباه فى وجود جسم غريب بموقع شركة مصر للبترول الكائنة بشارع "‏أسيوط سوهاج" دائرة قسم ثان سوهاج، وتم إخطار الجهات المعنية متمثلة فى الحماية المدنية، إدارة البحث الجنائى، إدارة المرور، مرفق الإسعاف، وحدة ‏الاشتباه، سيارات قطاعات النجده، الأقوال الأمنية، قسم ثان سوهاج.

وتم إخطار قيادات المديرية، وتحويل الطريق أمام مقر الشركة إلى طرق بديلة، حيث وصلت القوات فى الوقت المحدد والتعامل مع البلاغ بكل جدية وتعقيم المكان، ولم يتم العثور على أية أجسام غريبة.

ووجه مدير أمن سوهاج الشكر لجميع القوات المشاركة لسرعة الانتقال والتعامل مع البلاغ بجدية والوصول فى الزمن المحدد.



>