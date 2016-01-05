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استئناف محاكمة محافظ المنيا الأسبق وآخرين بتهمة التعدى على أعضاء تمرد

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استئناف محاكمة محافظ المنيا الأسبق وآخرين بتهمة التعدى على أعضاء تمرد استئناف محاكمة محافظ المنيا الأسبق وآخرين بتهمة التعدى على أعضاء تمرد
تستأنف محكمة جنايات المنيا اليوم، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب رئيس الدائرة الخامسة، محاكمة محافظ المنيا الأسبق الدكتور مصطفى عيسى وعدد من النواب السابقين عن حزب الحرية والعدالة المنحل، وآخرين بتهمة احتجاز ناشطين بحركة تمرد، والتعدى عليهما داخل الحزب فى شهر يوليو 2013 .

ويحاكم 25 متهما من بينهم "ممدوح مبروك عبد الوهاب" مدير المكتب الإدارى لجماعة الإخوان، والدكتور ضياء المغازى أمين حزب الحرية والعدالة بالمنيا السابق، والدكتور على عمران، وحسين سلطان، وحمدى على سابق، النائبين السابقين بمجلس الشعب المنحل وآخرين.

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