ضبط 14 قطعة سلاح نارى و1200 قرص مخدر بالمنيا

شنت الأجهزة الأمنية بالمنيا حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والأسلحة غير المرخصة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد بتمكن الحملة من ضبط 14 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة 14 متهما، عبارة عن أسلحة، بندقية آلية و5 بنادق خرطوش و8 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى 31 طلقة.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط، "أحمد . م"، 22 سنة عاطل، مقيم بندر سمالوط، وبحوزته 1200 قرص لعقار الترامادول المخدر، و"عاطف . أ " 19 سنة، مركز مغاغة، وبحوزته لفافة ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن 500 جرام، "هشام . ص"، 25 سنة نقاش، ومقيم بندر المنيا، وبحوزته 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر، تزن 200 جرام، و"عبد الله . أ" 25 سنة عاطل، ومقيم بندر بنى مزار، وبحوزته 8 قطع لجوهر الحشيش المخدر، تزن 150 جراما. كما أسفرت نتائج الحملة من ضبط 1849 مخالفة مروية و38 دراجة بخارية .

وتمكنت شرطة المرافق من تحرير وإزالة 360 مخالفة عبارة عن 56 محضر إشغال طريق و20 غرامة فورية و 222 إزالة إدارية فورية و50 إعدام كلاب ضالة و12 باعة جائلين.