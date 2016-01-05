النقض تعيد ملف "أحداث مكتب الإرشاد" لـ"الاستئناف" تمهيداً لإعادة المحاكمة

كشفت مصادر قضائية، أن محكمة النقض ستعيد ملف القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الارشاد" لمحكمة الاستئناف، تنفيذا لقرار دائرة الاثنين "ب" بمحكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين.

ومن المقرر، أن تحدد محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة لنظر إعادة محاكمة المتهمين امام دائرة جنائية جديدة.

كانت محكمة النقض، قد قضت أمس الاثنين بقبول الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و11 متهما آخرين، على حكم إدانتهم فى القضية ونقض الحكم وإعادة المحاكمة.

صدر القرار، برئاسة المستشار رضا القاضى وعضوية المستشارين عاطف خليل والنجار توفيق، ومدحت دغيم، وأحمد حافظ، وَعَبَد الحميد دياب، وهانى صبحى، ومحمد أنيس، وزكريا أبو الفتوح، وسكرتارية أشرف سليمان وأحمد سعيد خطاب، ومدحت عريان.

- بعد قرار إعادة محاكمتهم.. ننشر الاتهامات الموجهة لمتهمى أحداث مكتب الإرشاد.. "بديع والشاطر وبيومى" أمدوهم بالأسلحة لإرهاب المتظاهرين..وطالبوا الشباب بالبقاء فى المقر مقابل حصولهم على مبالغ مالية وعمرة