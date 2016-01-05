أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النقض تعيد ملف "أحداث مكتب الإرشاد" لـ"الاستئناف" تمهيداً لإعادة المحاكمة

Google+ Print
النقض تعيد ملف "أحداث مكتب الإرشاد" لـ"الاستئناف" تمهيداً لإعادة المحاكمة النقض تعيد ملف "أحداث مكتب الإرشاد" لـ"الاستئناف" تمهيداً لإعادة المحاكمة
كشفت مصادر قضائية، أن محكمة النقض ستعيد ملف القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الارشاد" لمحكمة الاستئناف، تنفيذا لقرار دائرة الاثنين "ب" بمحكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين.

ومن المقرر، أن تحدد محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة لنظر إعادة محاكمة المتهمين امام دائرة جنائية جديدة.

كانت محكمة النقض، قد قضت أمس الاثنين بقبول الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و11 متهما آخرين، على حكم إدانتهم فى القضية ونقض الحكم وإعادة المحاكمة.

صدر القرار، برئاسة المستشار رضا القاضى وعضوية المستشارين عاطف خليل والنجار توفيق، ومدحت دغيم، وأحمد حافظ، وَعَبَد الحميد دياب، وهانى صبحى، ومحمد أنيس، وزكريا أبو الفتوح، وسكرتارية أشرف سليمان وأحمد سعيد خطاب، ومدحت عريان.


>- بعد قرار إعادة محاكمتهم.. ننشر الاتهامات الموجهة لمتهمى أحداث مكتب الإرشاد.. "بديع والشاطر وبيومى" أمدوهم بالأسلحة لإرهاب المتظاهرين..وطالبوا الشباب بالبقاء فى المقر مقابل حصولهم على مبالغ مالية وعمرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365