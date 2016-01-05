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لو بتعمل دايت.. 5 نصائح لفقد الوزن بدون حرمان أو جوع

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لو بتعمل دايت.. 5 نصائح لفقد الوزن بدون حرمان أو جوع لو بتعمل دايت.. 5 نصائح لفقد الوزن بدون حرمان أو جوع
يسعى الجميع للحصول على جسم مثالى، ولن يتحقق هذا إلا من خلال اتباع نظام غذائى، وغالبية الأنظمة التى نتبعها تمثل نوعا من العذاب والحرمان والجوع.

ويقدم الموقع الأمريكى "goodhouse" طرقا سحرية يمكن اتباعها يوميا لنظام غذائى مثالى بدون حرمان أو جوع، وهى:

اليوم السابع -1 -2016
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الإفطار أهم وجبة فى اليوم


>لابد أن تكون وجبة متوازنة بشكل جيد، وأكدت الدراسات أن وجبة الإفطار عادة تستهلك ما يقرب من 100 سعر حرارى وتساعد على حرق رغم إعطائها الطاقة، ولابد أن تحتوى على حبوب القمح مع الجبن، والالتزام بوجبة الإفطار تساعد بمقدار كبير فى إنجاح إنقاص الوزن.

اليوم السابع -1 -2016
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الإكثار من الفواكه والخضراوات


>لسرعة فقدان الوزن عليك تناول الفواكه والخضار بكثرة سواء فى الوجبات الرئيسية أو عند الشعور بالجوع، خاصة الفواكه والخضراوات منخفضة السعرات الحرارية، والتى تحتوى على نسبة عالية من الألياف وهو ما يساعدك على الحد من الشعور بالجوع.

اليوم السابع -1 -2016
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اختيار ألوان متعددة من ألوان الخضار فى الوجبة الواحدة


>وينصح خبراء التغذية بتنوع طبق الخضار فى الوجبة الواحدة، بحيث يكون متعدد الألوان مثل الفلفل الأصفر والبرتقالى، السبانخ، اللفت، الجرجير، والباذنجان والبازلاء، بالإضافة إلى الخضروات الأخرى المعتاد تناولها مثل الطماطم والخيار وغيرها.

اليوم السابع -1 -2016
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المأكولات البحرية مفيدة


>إدخال الأسماك فى وجبات النظام الغذائى من أهم الخطوات التى لابد أن نتبعها لاحتوائها على البروتينات وأوميجا 3 والفيتامينات، بالإضافة إلى السعرات الحرارية المنخفضة، ولا يشترط نوعا معينا من الأسماك أو المأكولات البحرية، ولكن الأهم هو الأسلوب الأمثل لطهى كل هذه الأطعمة.

اليوم السابع -1 -2016
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منتجات الألبان فى وجبات الرجيم


>الكالسيوم وأنواع متعددة من المعادن تساعد فى إنقاص الوزن وجميعها متوفرة فى منتجات الألبان، ويفضل تناولها خالية الدسم ويمكن إضافة الفواكه لها كنوع من أنواع التجديد.
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مصر 365

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