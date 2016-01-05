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خبراء تغذية: ثمرة ليتشيه الصينية تمد الجسم بالطاقة فى الشتاء

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خبراء تغذية: ثمرة ليتشيه الصينية تمد الجسم بالطاقة فى الشتاء خبراء تغذية: ثمرة ليتشيه الصينية تمد الجسم بالطاقة فى الشتاء
ينصح خبراء التغذية الفرنسيون بتناول ثمرة ليتشيه وهى من فصيلة الصابونية لونها أحمر وفى حجم التفاح أطلق عليها "الكرز الصينى" لاحتوائها على فيتامين سى وقدرتها على توفير الطاقة اللازمة للجسم خاصة فى فصل الشتاء.

وتحتوى هذه الثمرة على 14 جراما من السكريات فى كل 100 جرام والبوتاسيوم 158 مللجرام فى كل 100جرام علما بأن مائة جرام تعادل 70 سعرا حراريا وأن الثمرة تزن ما بين 15 إلى 20 جراما ويمكن قضمها طوال اليوم.

ويؤكد الخبراء أهمية الاختيار الجيد للثمرة التى تكون قشرتها غامقة وتكون مستوية ويمكن وضعها مع السلطة أو قضمها، وهى مفيدة جدا خاصة فى فصل الشتاء حيث البرد الشديد يجعل الجسم فى حاجة لمزيد من الطاقة لمقاومة البرد.

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