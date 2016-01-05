كيف سيتغير ريال مدريد مع زيدان؟

كيف سيظهر ريال مدريد مع القيادة الفنية الجديدة له بعد تولي زين الدين زيدان المسؤولية خلفا لرافاييل بينيتث؟

أعلن نادي ريال مدريد عن إقالته للمدرب رافاييل بينيتث وتعيين زين الدين زيدان خلفا له وذلك بعد تعادل الميرنجي الأخير مع فالنسيا بهدفين لمثلهما الأحد.

وسيتولى زيدان الولاية الفنية للفريق بعد موسم قضاه كمساعد للمدرب كارلو أنشيلوتي وموسم وأكثر كمدير فني للفريق الثاني لريال مدريد طور فيهم من نفسه على المستوى الفني واعتبرها فرصة للتعلم والحصول على مزيد من الخبرات استعدادا لتلك اللحظة التي لم ينتظرها زيدان فقط ولكن كل جماهير ريال مدريد.

وتمرن زيدان المدرب تحت يد كل من كارلو أنشيلوتي الداهية الإيطالية فكان ساعده الأيمن خلال رحلة العاشرة ومعه الداهية جوسيب جوارديولا والذي سافر خصيصا له إلى بايرن ميونيخ لحضور تدريباته والتعلم منه.

وجمع زيدان في فكره الكروي ما بين واقعية أنشيلوتي وأحلام جوارديولا فتكتيكيا كان زيدان معتمدا على طريقة 4-2-3-1 بوجود لاعبي ارتكاز في خط الوسط للربط بين المدافعين ورباعي الهجوم وهو الربط الذي افتقده ريال مدريد مع بينيتث هذا الموسم وسيعود بعودة زيدان.

وكجوارديولا سيكون للظهيرين مهام هجومية وتهديفية أكثر مع زيدان كما سيتغير الكثير من مهمات رباعي الهجوم فسيكون الانضمام إلى داخل منطقة الجزاء استغلالا للعرضيات أكثر من الناحية العكسية بدلا من اقتصار اللعب على الطرفين والعرضيات البرازيلية فقط.

وكان لعب الكاستيا مع زيدان متنوعا ما بين الكرات القصيرة والتيكي تاكا السريعة والكرات الإنجليزية الطويلة على حسب ما يتطلبه أسلوب لعب المنافس لكسره بجانب الاعتماد على الضغط المبكر والهجمات المرتدة السريعة فزيدان جمع ما بين فكر أنشيلوتي وفكر جوارديولا التدريبي وستكون فرصته الكبرى لإظهار أفكاره كلها مع ريال مدريد بدون ضغوطات خلال الفترة المقبلة خصوصا أن الموسم الحالي لن يكون "زيزو" مطالبا بتحقيق إنجازات كبرى فطموحات الجماهير قد تتقلص من أجل عيون الأسطورة الفرنسية.