المجلس الوطني الاتحادي يدين التدخل الإيراني في الشأن السعودي

أدان المجلس الوطني الإتحادي على لسان الدكتورة امل القبيسي، رئيس المجلس ، التدخل الإيراني في الشأن السعودي ، جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال الجلسة الثالثة للمجلس في دور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي السادس عشر، والمقامة حاليا .

> وأعربت القبيسي في كلمتها عن تضامن المجلس مع الموقف الإماراتي المساند للمملكة العربية السعودية .

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