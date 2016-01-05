ضبط 4 معديات فى حملة أمنية على المسطحات المائية بالبحيرة

شنت مديرية أمن البحيرة حملة بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية اشترك فيها ضباط قسم المسطحات المائية، إدارة البحث الجنائى، إدارة الحماية المدنية بالتنسيق مع النقل النهرى والوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد على المسطح المائى دائرة مركز شرطة رشيد، أسفرت عن ضبط 4 معديات لمخالفاتها شروط التراخيص وعدم استيفاء شروط الأمن والسلامة.

وتم ضبط كل من إبراهيم ا. أ – المقيم جزيرة الفرس – مطوبس كفر الشيخ لإدارته معدية بدون ترخيص وعدم استيفاء شروط الأمن والسلامة وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة رشيد.

كما تم ضبط "محمد. ع. م - المقيم محلة الأمير مركز رشيد لإدارته معدية برخصة لا تجيز وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة رشيد.

وضبط "عبدالحميد إ. م المقيم محلة الأمير مركز رشيد لإدارته معدية برخصة لا تجيز وعدم وجود تراخيص للطاقم وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة رشيد.

وتم ضبط معدية بدون ترخيص (جارى تحديد وضبط مالكها) وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة رشيد تم التحفظ على المعديات المضبوطة بمرسى العائمات بقسم شرطة مسطحات دسوق كفر الشيخ وجارى العرض على النيابة العامة واستمرار الحملات لضبط المعديات المخالفة.



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