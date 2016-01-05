مصرع عامل وإصابة 2 آخرين أثناء صيد الأسماك بالكهرباء داخل ترعة بسوهاج

استقبل مستشفى ساقلتة المركزى 3 صيادين مصابين بحالة اختناق، ومن بينهم جثة هامدة عقب إصابتهم بصعق كهربائى أثناء عملية صيد الأسماك باستخدام الكهرباء بترعة بدائرة المركز.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلتة يفيد بإصابة 2، ووفاة آخر أثناء عملية صيد الأسماك بالكهرباء بالترعة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد هيثم الحجيرى، معاون أول مباحث مركز شرطة ساقلتة بوصول هانى عبد الفتاح عبد الحميد الجهينى" 35 سنة عامل "جثة هامدة "‏،و حسين عبد الرحمن محمد أحمد " 22 سنة عامل مصاباً" بصعوبة بالتنفس وزرقة بالوجه"‏، وعمار عبد الرحمن محمد أحمد، 14 سنة طالب مصاباً "بصعوبة بالتنفس وزرقة بالوجه"‏ إلى مستشفى ساقلتة المركزى، وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج العام.

وبسؤال والد المتوفى عبد الفتاح . ع . ا " ‏‏65 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية، قرر أنه حال قيام المذكورين باصطياد الأسماك ‏باستخدام التيار الكهربائى بترعة بذات الناحية صعقهم التيار الكهربائى مما نتج ‏عنه إصابتهم ووفاة نجله، ونفى الشبهة الجنائية، جار الاستعلام عن حالة المصابين وسؤالهما فور إمكانية ذلك، وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة ‏جنائية فى الوفاة وأيدت التحريات ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 53 إدارى المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة ‏صرحت بدفن الجثة . ‏

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