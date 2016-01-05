مصدر بالصحة: مسح شامل للكشف عن الأمراض غير المعدية بالجمهورية

أكدت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم عمل مسح شامل للكشف عن الأمراض غير المعدية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن 45% من الوفيات فى مصر سببها أمراض القلب التى تتسبب فيها الأغذية الملوثة، مشيرة إلى أن 7.5 مليون مريض مصابون بالسكر فى مصر، وأن السمنة التى تتسبب فيها المأكولات السريعة والمحفوظة وراء ارتفاع معدلات الإصابة بالسكر سنويًا.

وفى السياق ذاته، كشفت الدكتورة آمال سامى الخبير والباحث فى المعهد القومى للأورام، أن معدلات الإصابة بالأورام السرطانية تصل إلى 92 ألف حالة سنويًا بواقع 115 حالة لكل 100 ألف شخص، كما أن معدل الإصابة بسرطان الثدى حالة كل 5 دقائق.