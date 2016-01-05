أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أهالى أسوان لـ وزير البيئة:مشروع الحل العاجل لإنقاذ النيل من التلوث "متعطل"

Google+ Print
أهالى أسوان لـ وزير البيئة:مشروع الحل العاجل لإنقاذ النيل من التلوث "متعطل" أهالى أسوان لـ وزير البيئة:مشروع الحل العاجل لإنقاذ النيل من التلوث "متعطل"
تعجب أهالى محافظة أسوان، من تصريحات الدكتور خالد فهمى، وزير الييئة، حول إعلان الوزارة بأن نهر النيل خالٍ من التلوث الصناعى، عقب إنهاء أزمة الصرف الصناعى على نهر النيل فى شهر يناير الجارى، بالرغم من استمرار تصريف مياه الصرف الصحى الناتجة من مخلفات مصنع كيما ومحطة الصرف رقم 10 فى مدينة أسوان، على مياه نهر النيل مباشرة.

وأوضح أهالى أسوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بأن مشروع "الحل العاجل"، الذى وضعته لإنقاذ نهر النيل من التلوث البيئى والصحى، ووقف تصريف مياه الصرف الصحى إلى النيل مباشرة، لا يزال معطلاً، بالرغم من تخطى ميزانية الإنفاق عليه نحو 180 مليون جنيه، من خلال إنشاء محطتى معالجة مياه الصرف الصحى "كيما 1 وكيما2" لرفع مياه الصرف الصحى من مصرف السيل، والاستفادة من المياه المعالجة فى إقامة غابات شجرية على مساحة 5 آلاف فدان، يستفاد من أخشابها.

وقال الأهالى، إنهم يأملون فى ظل تعيين اللواء مجدى حجازى، محافظاً جديداً لأسوان، إنهاء هذه الأزمة فى أسرع وقت لحماية 90 مليون مواطن فى يشربون من مياه النيل.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


>- وزير البيئة لـ"اليوم السابع": سنعلن نهر النيل خالياً من التلوث قريباً.. ويؤكد: لن نترك مصانع السكر حتى توفق أوضاعها.. ونتخذ إجراءات مشددة تجاه جميع المخالفين.. وشركة "ورق قوص" لها وضع خاص
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»