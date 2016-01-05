أهالى أسوان لـ وزير البيئة:مشروع الحل العاجل لإنقاذ النيل من التلوث "متعطل"

تعجب أهالى محافظة أسوان، من تصريحات الدكتور خالد فهمى، وزير الييئة، حول إعلان الوزارة بأن نهر النيل خالٍ من التلوث الصناعى، عقب إنهاء أزمة الصرف الصناعى على نهر النيل فى شهر يناير الجارى، بالرغم من استمرار تصريف مياه الصرف الصحى الناتجة من مخلفات مصنع كيما ومحطة الصرف رقم 10 فى مدينة أسوان، على مياه نهر النيل مباشرة.

وأوضح أهالى أسوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بأن مشروع "الحل العاجل"، الذى وضعته الحكومة لإنقاذ نهر النيل من التلوث البيئى والصحى، ووقف تصريف مياه الصرف الصحى إلى النيل مباشرة، لا يزال معطلاً، بالرغم من تخطى ميزانية الإنفاق عليه نحو 180 مليون جنيه، من خلال إنشاء محطتى معالجة مياه الصرف الصحى "كيما 1 وكيما2" لرفع مياه الصرف الصحى من مصرف السيل، والاستفادة من المياه المعالجة فى إقامة غابات شجرية على مساحة 5 آلاف فدان، يستفاد من أخشابها.

وقال الأهالى، إنهم يأملون فى ظل تعيين اللواء مجدى حجازى، محافظاً جديداً لأسوان، إنهاء هذه الأزمة فى أسرع وقت لحماية 90 مليون مواطن فى مصر يشربون من مياه النيل.

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