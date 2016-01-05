إحالة 11 مفتشا بتموين سوهاج للنيابة العامة والإدارية بتهمة الإهمال والفساد

أكد شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه تم ضبط 265 طن مواد غذائية وسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية، مضيفا أنه تم إعدامها فى محارق حسب الاشتراطات الصحية، بعد قرار من النيابة العامة.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضا ضبط 72 طن بنزين وسولار قبل بيعها فى السوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير 5668 مخالفة تموينية متنوعة خلال عام 2015 .

وفى سياق متصل، أوضح شمس الدين أنه تمت إحالة 3 من رؤساء مكاتب التموين إلى النيابة العامة بتهمة الإهمال، ما أدى إلى استيلاء تجار التموين على السلع، كما تمت إحالة 8 مفتشين تموين إلى النيابة الإدارية بسبب المخالفات المالية، وكذلك إحالة 10 بقالين تموينيين إلى النيابة الإدارية لاستيلائهم على 12 طن مواد غذائية خلال عام 2015 وإحالة عدد من أصحاب المخابز إلى النيابة العامة لاستيلائهم على 22 طن دقيق مدعم، كما تم دفع غرامات قدرها 6 ملايين و300 ألف جنيه قيمة مخالفات ضد الشركات المصرية.

ومن جهة أخرى، أشار وكيل وزارة التموين إلى أنه سيتم افتتاح 4 محطات جديدة للوقود بمراكز جهينة ودار السلام ومركز سوهاج خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى تشغيل وتطوير 10 محطات أخرى بمركزى سوهاج وأخميم وكذلك تشغيل 4 مستودعات بوتاجاز جديدة بمراكز سوهاج والمراغة ودار السلام .

وتابع وكيل وزارة التموين أنه تم اعتماد 320 بدالا تموينيا جديدا بمراكز المحافظة، واعتماد 326 مخبزا جديدا، واستخراج 69 ألفا و700 بطاقة تموينية جديدة و2700 بطاقة خبز .

وبسؤال وكيل وزارة التموين عن ارتفاع أسعار اللحوم فى بعض المناطق، أكد أنه تم توفير عدد من منافذ اللحوم بالمحافظة ضمن مشروع تربية الماشية بأسعار تبدأ من 50 جنيها إلى 55، مؤكدا إلى افتتاح عدد من المعارض بالمحافظة لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة وكذلك بيع اللحوم السودانى بأسعار تبدأ من 35 جنيها.

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