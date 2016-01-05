طائرات التحالف العربى تقصف معسكر النهدين ومحيط دار الرئاسة اليمنية بصنعاء

>قصفت طائرات دول التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن فجر اليوم مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى العاصمة صنعاء .

وذكر شهود عيان أن الطائرات قصفت مقر ألوية الحماية الرئاسية بمعسكر النهدين المطل على دار الرئاسة جنوبى العاصمة كما قصفت قاعة للمناسبات فى منطقة الصافية وسط العاصمة اتخذتها الميليشيات الحوثية مقرا لها.

واستمرت الطائرات فى التحليق فى سماء العاصمة على علو منخفض وسمعت أصواتها بوضوح لفترة طويلة بعد القصف وحتى الصباح وسط غياب تام للمضادات الأرضية التى كانت تطلق باتجاه الطائرات عند تحليقها فى سماء العاصمة.

من ناحية أخرى قصفت طائرات التحالف الليلة الماضية مراكز ومعسكرات تدريب تابعة للميليشيات فى الكيلو 14 شرقى مدينة الحديدة الساحلية غربى اليمن.

وتحدث شهود عيان عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات بين ومصاب ، وكانت الطائرات قد استهدفت مواقع للميليشيات قرب ميناء الخوخة التابع للقوات الجوية اليمنية فى الحديدة.

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