أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرات التحالف العربى تقصف معسكر النهدين ومحيط دار الرئاسة اليمنية بصنعاء

Google+ Print
طائرات التحالف العربى تقصف معسكر النهدين ومحيط دار الرئاسة اليمنية بصنعاء طائرات التحالف العربى تقصف معسكر النهدين ومحيط دار الرئاسة اليمنية بصنعاء

>قصفت طائرات دول التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن فجر اليوم مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى العاصمة صنعاء .

وذكر شهود عيان أن الطائرات قصفت مقر ألوية الحماية الرئاسية بمعسكر النهدين المطل على دار الرئاسة جنوبى العاصمة كما قصفت قاعة للمناسبات فى منطقة الصافية وسط العاصمة اتخذتها الميليشيات الحوثية مقرا لها.

واستمرت الطائرات فى التحليق فى سماء العاصمة على علو منخفض وسمعت أصواتها بوضوح لفترة طويلة بعد القصف وحتى الصباح وسط غياب تام للمضادات الأرضية التى كانت تطلق باتجاه الطائرات عند تحليقها فى سماء العاصمة.

من ناحية أخرى قصفت طائرات التحالف الليلة الماضية مراكز ومعسكرات تدريب تابعة للميليشيات فى الكيلو 14 شرقى مدينة الحديدة الساحلية غربى اليمن.

وتحدث شهود عيان عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات بين ومصاب ، وكانت الطائرات قد استهدفت مواقع للميليشيات قرب ميناء الخوخة التابع للقوات الجوية اليمنية فى الحديدة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365