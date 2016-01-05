سلطات الأمن اليمنية تلقى القبض على 3 من عناصر القاعدة وفرار رابع

>ألقت قوات الأمن بالعاصمة اليمنية المؤقتة "عدن " القبض على ثلاثة من قيادات تنظيم القاعدة فى مدينة التواهى بمحافظة عدن ، بينما لاذ عنصر رابع بالفرار.

ونقل موقع "صدى عدن" الإخبارى عن مصادر أمنية أن قوات الأمن نفذت عملية فى محيط سوق مديرية التواهى المركزى وألقت القبض على ثلاثة من قيادات تنظيم القاعدة البارزين فى المديرية أحدهم يدعى سعيد اللحجى ، وأشارت المصادر الى أن أحد المقبوض عليهم متهم بقتل امرأة مسنة فى التواهى قبل أيام تدعى جمعة بعد أن اتهمتها القاعدة بممارسة السحر والشعوذة.

وأضافت أن قوات الأمن تلاحق شخصا رابعا أطلق الرصاص على عناصرهم أثناء القبض عليهم وفر هاربا ، وقد أدى إطلاق الرصاص إلى إصابة اثنين من قوات الأمن.

من ناحية أخرى أكد نزار أنور المتحدث باسم السلطة المحلية بالعاصمة عدن أن القوات الأمنية الحكومية فرضت سيطرتها على الوضع الأمنى فى العاصمة فى إطار الخطة التى وضعتها اللجنة الأمنية العليا لإنهاء حالة الفوضى التى كانت تعيشها العاصمة عدن والحد من الأعمال التى كانت تقوم بها الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.

وقال فى تصريحات صحفية أن اللجنة الأمنية العليا فى العاصمة عدن نفذت مساء أمس قرار حظر التجوال ابتداء من الساعة الثامنة مساء و حتى الساعة الخامسة صباحا وذلك ضمن الخطوات العملية لتطبيق الخطة الأمنية التى تهدف إلى تعزيز وفرض الأمن والاستقرار فى عدن .

وأضاف أن العاصمة عدن ستشهد خلال الأيام القادمة مزيدا من الإجراءات الأمنية التى من شأنها أن تساعد على استتباب الأمن و عودة الحياة المدنية من جديد إلى وضعها الطبيعي.

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