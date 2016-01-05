السعوديون يرفضون الاعتذار المحتمل من طهران بهاشتاج "إيران تعتذر للسعودية"

رفض رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" من المملكة العربية السعودية ، الاعتذار المحتمل والمنتظر من إيران للمملكة عما بدر من مواطنى طهران فى أحداث اقتحام القنصلية السعودية.

وجاء رفض المغردين السعوديين لاحتمالية تكرار هذه الأحداث على خلفية تدخل إيران فى شئون المملكة بسبب الطائفة الشيعية الموجودة بها، وهو التدخل الذى سيتكرر فيما بعد، بحسب تغريداتهم.

وقال أحد المغردين عبر الهاشتاج: "الحين تعتذر؟ لا تخلى اعتذارها لها والقادم أسوأ بإذن الله والله يقدر ملكنا سلمان وهو اللى يكسر شوكتهم ويذلهم"، وأضاف آخر: "دقت نواقيس الخطر ياهل الشان حذرا تلينون لليان الثعابين فالعز ماياتى كذا دون خسران لابد ما نضرب عيا الراس ويلين".



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