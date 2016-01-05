الحكومة اليمنية تدين الهجوم على السفارة السعودية فى طهران

> أدانت الحكومة اليمنية الهجوم الذى تعرضت له السفارة السعودية فى طهران..مؤكدة أن ما حدث يمثل انتهاكا ومخالفة للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الحكومة ناقشت خلال اجتماعها أمس برئاسة خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء تقرير الوفد الحكومى الخاص بنتائج المشاورات مع الميليشيات الانقلابية التى جرت مؤخرا فى سويسرا، وما تم تحقيقه من مكاسب على صعيد تغير المواقف الدولية إزاء التطورات التى تشهدها البلاد.

وأوضح بحاح أن العديد من الدول تحرص على تحقيق السلام فى اليمن وترى أن الميليشيات تقف دون تحقيق ذلك وتتمسك بممارساتها العدائية ضد الشعب اليمنى وفرض الحصار على عدد من المحافظات واستمرارها فى الانقلاب على السلطة الشرعية.

كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع بمحافظة تعز وما تعيشه من حصار خانق على المستويات كافة وبحث الطرق الممكنة لعمليات الإغاثة ودعم ومساندة عناصر المقاومة الشعبية.

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