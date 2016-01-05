أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

زيدان.. أول فرنسي يتولى تدريب ريال مدريد

Google+ Print
زيدان.. أول فرنسي يتولى تدريب ريال مدريد زيدان.. أول فرنسي يتولى تدريب ريال مدريد

(إفي): أصبح زين الدين زيدان أول فرنسي يتولى تدريب فريق ريال مدريد الإسباني، بعد إسناد المهمة إليه اليوم الاثنين خلفا لرافائيل بينيتث.

فبعد أن ارتدى قميص النادي الملكي ودرب فريق الرديف (ريال مدريد كاستيا)، يقود زيدان تدريب الفريق الأول في النادي كأول فرنسي يشغل هذا المنصب.

كان ريال قد تعاقب عليه عدد من المدربين الأجانب، مثل الإنجليزي آرثر جونسون والإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكن لم يسبق وأن قاد فريق كرة القدم مدرب فرنسي.

وسبق للملكي أن دربه المجري ليبو هرتسكا، والأوروجوائيان إكتور سكاروني وإنريكي فرنانديث، والأرجنتينيان لويس كارنيليا وخورخي فالدانو، واليوغسلافيان ميليان ميليانيتش وفويادين بوسكوف، والهولنديان ليو بينهاكر وجوس هيدينك، والألمان يوب هاينكس وبيرند شوستر، والويلزي جون بنيامين توشاك، والبرتغاليان كارلوس كيروش وجوزيه مورينيو، والتشيلي مانويل بيليجريني والبرازيلي فاندرلي لوكسمبرجو.

ولا تبدو الليجا الإسبانية جاذبة للمدربين الفرنسيين، فعلى مدار تاريخها لم يتواجد بها سوى مارسيل دومينجو الذي درب 11 فريقا وتولى القيادة في 455 مباراة، ولوسيان مولر، وبيير سينيبالدي ولويس هون وراينالد دينوي وفيليب مونتانييه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع