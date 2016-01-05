ضبط 41 تمثالا يشتبه فى أثريتهم بحوزة فلاح بأسيوط

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة ديروط فى أسيوط، القبض على فلاح بحوزته 41 تمثالا يشتبه فى أثريتهم مقيم بنجع على حمد بديروط.

كان اللواء عبدالباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث ديروط برئاسة المقدم محمود بدوى من ضبط "عاطف . م . ع" 50 سنة فلاح ومقيم نجع على حمد ـ وبحوزته "41" تمثالا متوسط الحجم يشتبه فى أثريتهم.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، كلفت إدارة البحث بتطوير مناقشته. وجار العرض على النيابة.

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