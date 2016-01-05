تعرف على أسباب التهاب المرىء.. أهمها المياه الغازية والمضادات الحيوية

يعانى البعض من التهاب المرىء ويظنون أنها من الأطعمة الدسمة أو ذات البهارات الحارة، وهى التى تسبب الحموضة ولكن هناك أسباب أخرى نقوم بها يوميا تسبب التهاب المرىء.

ويوضح الدكتور وائل صفوت، استشارى الباطنة، أسباب التهاب المرىء ويقول: "تناول المياه الغازية والتدخين من العادات الخاطئة التى يتبعها الغالبية فى يومهم، وهو ما يسبب لهم التهاب المرىء وآلام فى المعدة، حيث تحتوى المياه الغازية على الكثير من المواد الحافظة وهى التى تزيد من قلوية الدم وينتج عنها الأمراض التى تسبب الآلام، فهى تقلل من الحمض الطبيعى الذى يفرزه الجسم والذى يساعد على الهضم الجيد للطعام، مما يجعل من يتناول المياه الغازية بكثرة يعانى دائما من سوء هضم، وهناك بعض الحالات تصاب بارتجاع فى المرىء والتهاب قناة الأثنى عشر والمعدة.

ويضيف: هناك بعض الأدوية التى تسبب التهاب المرىء منها الأسبرين ومضادات الحيوية وبعض أنواع المكملات الغذائية مثل الفيتامينات، وتظهر الأعراض فى صعوبة وألم خلال البلع، والشعور بحرقة المعدة، والتهاب وألم الحلق، والشعور بالقىء والغثيان، وقد يصاحب كل هذا ارتفاع فى درجة الحرارة، وبالفحص يستطيع الطبيب التعرف على سبب التهاب المرىء ومعالجته، وفى حالة تناول أدوية على المريض إخبار الطبيب بها لأنها قد تكون أحد أسباب الالتهاب.

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