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58%من القراء يتوقعون تصاعد الخلافات بين قيادات الإخوان وحلفائهم قبل 25يناير

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58%من القراء يتوقعون تصاعد الخلافات بين قيادات الإخوان وحلفائهم قبل 25يناير 58%من القراء يتوقعون تصاعد الخلافات بين قيادات الإخوان وحلفائهم قبل 25يناير
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تصاعد حدة الخلافات بين قيادات الإخوان وحلفائهم قبل فعاليات ذكرى 25 يناير، توقع غالبية القراء تصاعد حدة الخلافات بين قيادات الإخوان وحلفائهم قبل فعاليات ذكرى 25 يناير.

وتوقع 58% من القراء تصاعد حدة الخلافات بين قيادات الإخوان وحلفائهم قبل فعاليات ذكرى 25 يناير، بينما استبعد 36% من القراء تصاعد حدة الخلافات بين قيادات الإخوان وحلفائهم قبل فعاليات ذكرى 25 يناير، فى الوقت الذى أعرب فيه 6% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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