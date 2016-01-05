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طقس اليوم شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع.. والصغرى فى القاهرة 12

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طقس اليوم شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع.. والصغرى فى القاهرة 12 طقس اليوم شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع.. والصغرى فى القاهرة 12
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس شتوى معتدل نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على غرب البلاد والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط "مضطرب"، وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون "معتدل" وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
>


>

الصغرى العظمى
>


>القاهرة 12 21
>الإسكندرية 11 20
>مطروح 10 21
>بورسعيد 10 20
>دمياط 11 20
>بلطيم 11 21
>الإسماعيلية 10 22
>السويس 10 22
>العريش 8 21
>نخل 2 19
>طابا 4 20
>الطور 6 22
>مرسى علم 13 21
>الغردقة 12 22
>شرم الشيخ 14 22
>رفح 7 20
>كاترين 1 14
>سيوة 7 22
>المنيا 5 20
>الفيوم 5 20
>رأس سدر 9 22
>أبوسمبل 5 23
>وسط الدلتا 11 21
>أسيوط 3 19
>سوهاج 3 21
>الأقصر 3 21
>أسوان 7 23
>شلاتين 11 23
>حلايب 13 22
>الوادى الجديد 4 20
>قنا 4 22
>نويبع 14 21
>السلوم 9 19
>

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
>


>

الصغرى العظمى
>


>مكة المكرمة 21 30
>المدينة 14 25
>الرياض 10 18
>المنامة 14 19
>أبوظبى 14 23
>الدوحة 15 21
>الكويت 5 16
>دمشق 4 15
>بيروت 14 19
>عمان 6 13
>القدس 6 11
>غزة 14 18
>بغداد 7 16
>مسقط 18 24
>صنعاء 8 24
>الخرطوم 14 30
>طرابلس 14 26
>تونس 13 23
>الجزائر 13 19
>الرباط 13 17
>نواكشوط 17 29
>

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:
>


>

الصغرى العظمى
>


>أنقرة 3- 2
>اسطنبول 6 10
>اسلام اباد 7 20
>نيودلهى 10 25
>جاكرتا 26 33
>بكين 7- 1
>كوالامبور 24 33
>طوكيو 6 13
>أثينا 13 18
>روما 8 16
>باريس 4 10
>مدريد 3 9
>برلين 5- 2-
>لندن 7 10
>مونتريال 23- 9-
>موسكو 19- 13-
>نيويورك 9- صفر-
>واشنطن 6- 1

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