طقس اليوم شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع.. والصغرى فى القاهرة 12

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس شتوى معتدل نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على غرب البلاد والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط "مضطرب"، وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون "معتدل" وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

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الصغرى العظمى

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

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الصغرى العظمى

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

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الصغرى العظمى

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- حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5/1/2016 بمصر وعدد من الدول العربية

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