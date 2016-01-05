برلمانى عن الجيزة : المحافظ وعد بإعادة بناء العشوائيات على غرار مبانى الإمارات

عقد اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، اجتماعا أمس الاثنين، مع نواب المحافظة للوقوف على أبرز المشاكل والقضايا التى تواجههم ووضع خطة للقضاء عليها وحلها فى أقرب وقت.

وكشف النائب إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب غطاطى، عن تفاصيل الاجتماع "فى بداية الاجتماع، حيث قال، إن المحافظ شدد على مصلحة ورعاية المواطنين،مضيفا:"محدش يكلمنى على حاجة غير الغلابة والعشوائيات".

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يتم الآن دراسة جميع المناطق العشوائية من أجل اختيار 4 منهم "الأكثر خطورة" وسيتم إزالتهم بالكامل وإعادة بنائهم بخدمات ومرافق بشكل حديث، قائلا:"يعنى زى مبانى فى دولة الإمارات".

واستطرد النائب، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إنشاء 4 أقسام جديدة فى اكتوبر والواحات وحدائق الاهرام والتنبيه على أصحاب السلاسل الغذائية بضرورة تخفيض أسعار السلع الغذائية للمواطنين، بالإضافة إلى عمل ثلاث منافذ بيع فى كل دائرة تابعة لوزارة الزراعة لطرح منتجات القوات المسلحة بشكل ثابت خلال الـ 24 ساعة.

وأشار غطاطى، إلى أن الدالى لم ينسى مشاكل التعليم والكثافة فى الفصول، موضحا أن هناك دراسة تجرى حاليا من قبل المحافظة لتخصيص أراضى لبناء مدارس من أجل خفض كثافة الفصول، لافتا إلى أنه خصص ثلاثة أيام فى الأسبوع للقاء نواب المحافظة من أجل متابعة آخر المستجدات.