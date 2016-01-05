مصادر كنسية: المجمع المقدس يناقش "الأحوال الشخصية" نهاية فبراير المقبل

كشفت مصادر كنسية رفيعة المستوى، أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرر عقد سيمنار لمناقشة لائحة الأحوال الشخصية للأقباط فى الفترة ما بين صوم يونان وصوم الأربعين، أى فى نهاية فبراير أو مطلع مارس المقبل.

وقال المصدر، الذى رفض الافصاح عن اسمه، لـ"اليوم السابع"، إن السيمنار يعقد بشكل استثنائى فى هذا الموعد بديلًا عن سيمنار نوفمبر الماضى الذى ألغى بسبب السيول التى اجتاحت دير الأنبا بيشوى مقر انعقاد السيمنار.

وأكد المصدر، أن أساقفة المجمع المقدس لم يحسموا الخلاف حول مواد الهجر والزنا الحكمى وفسخ الزواج التى كان الجدل يثور حولها الفترة الماضية، لافتا إلى أن مواد لائحة الأحوال الشخصية التى تناولتها الصحافة وضعها قانونيين، تحتاج إلى الرأى الكنسى لإقرارها ومن ثم فإن سيمنار المجمع الذى يستمر لمدة ثلاثة أيام سوف يستمع فيه البابا للآراء الكتابية والكنسية لكافة الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس من أجل الخروج بقرار توافقى يحل المشكلة ولا يخالف تعاليم الإنجيل.

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