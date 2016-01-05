9 عادات احرص عليها عند الخروج من المنزل فى الشتاء القارس

خلال هذا الشتاء القارس عليك اتباع بعض النصائح التى تجنبك العدوى بنزلات البرد والأنفلونزا، ولا يكفى أن تحتمى من البرد لكى تصبح فى مأمن من هذه العدوى والأمراض، تلك العادات عليك القيام بها بمجرد خروجك من منزلك ذاهبا إلى عملك أو غيره.

الدكتور محمد ممدوح أخصائى الجهاز الهضمى قدم عدة نصائح بسيطة للحد من عدوى البرد والإصابة بالأنفلونزا، والتى على كل شخص الالتزام بها وبخاصة الأطفال لزيادة نسب الأمراض والعدوى فى هذا الوقت من السنة:

1- اهتم بتناول رشفة من المياه قبل نزولك من منزل أو عملك، وقبل التعرض إلى تغيير فى درجة حرارة الجو.

>2- اهتم بالمشروبات العشبية المناعية التى تعزز المناعة وتمدك بالفيتامينات وتقيك العدوى كالينسون والنعناع والبابونج.

>3- الاهتمام بضبط معدل الملابس الذى يجب ارتداؤه، فعليك ارتداء ملابس مناسبة للطقس ولا تزد من الملابس أكثر من اللازم حتى لا تؤتى بنتائج عكسية.

>4- لا تجلس فى مكان مغلق وفيه مريض بالأنفلونزا أو البرد، عليك بالحصول على بعض التهوية حتى وإن كان الطقس باردا.

>5- اجلس أطفالك فى المنزل عند إصابتهم بالعدوى.

>6- اغسل يديك وأيدى أطفالك كل ساعتين على الأقل، وكلما أمسكوا بمقابض المترو والأبواب واللعب فى المدرسة.

>7- ابتعد عن الاختلاط بالمرضى.

>8- اهتم بوضح واق أو منديل أو حجاب على الأنف والفم عند نزولك من المنزل حتى لا تتعرض لالتهاب الجيوب الأنفية والصداع المؤلم.

>9- عزز مناعتك بالمأكولات التى تبعث الدفء كالعدس والحمص، واهتم بتناول البرتقال واليوسفى، وابتعد عن شرب المياه باردة.