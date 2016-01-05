طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 81 طلعة جوية ضد "داعش"

>نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 81 طلعة جوية ضد مواقع تنظيم (داعش) الإرهابى ولمساندة القوات البرية فى قواطع العمليات خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء الاثنين أن طيران القوة الجوية العراقى نفذ 7 طلعات، كما نفذ طيران الجيش 26 طلعة.. فيما نفذ طيران التحالف الدولى 48 طلعة شملت مناطق: البغدادى والفلوجة بالأنبار وتلعفر والموصل فى نينوي.

وأسفرت غارات التحالف عن قتل العديد من الإرهابيين وتدمير 18 موقعا قتاليا و5 منصات صواريخ و3 سيارات مفخخة و4 سيارات ثلاثة منها ذات دفع رباعى مزودة برشاش أحادى وسلاح دوشكة وسلاحين خفيفين وثلاث أسلحة ثقيلة و12 مركز تجمع وموقعى مواد هندسية و3 مخابئ للتنظيم.

وقامت كتيبة مدفعية فرقة الرد السريع وفوج آلى شرطة اتحادية بعملية أمنية، أسفرت عن تدمير أربعة مقار لعناصر داعش وقتل من كانوا فيه، وشرعت قوات "مكافحة الإرهاب" بالتقدم شرق الرمادى باتجاه شارع المستودع وشارع ميسلون "سوق الرمـادي".. وتمكنت من إخلاء 85 مدنى من رجال ونساء وأطفال من العوائل العراقية ونقلهم إلى مجمع "الحبانية" شرق الرمادى بالتنسيق مع قيادة شرطة محافظة الأنبار وتأمين المأوى المناسب لهم.

وأشارت الخلية إلى مقتل أربعة جنود عراقيين وإصابة ضابط بالأنبار، ونفذ طيران التحالف 9) طلعة أسفرت عن قتل عشرات الإرهابيين وتدمير12 موقعا قتاليا و7 خطوط إمداد للعدو وأربع مراكز قيادة ووكرين ومخبأ أسلحة وهاون وثلاث أسلحة ثقيلة وسلاح مضاد للطائرات 23 مم، كما استهدف تجمعا لعناصر داعش بالقرب من جسر الجرايشى وقتلت 8 إرهابيين.

وتمكنت قوة من الفرقة السابعة بالجيش العراقى فى منطقة البغدادى أسفرت عن تدمير سيارة نقل تحمل منصة صواريخ وقتل من فيها، وسيارتين رباعية الدفع وقتل من فيها، كما قتلت قوات الحشد العشائرى فى حديثة و"مكافحة الإرهاب" عشرات من داعش الإرهابى وتحرير منطقة بروانة بعد تدمير عشرات السيارات المفخخة.

واستهدف طيران الجيش بالتنسيق مع مقر قيادة عمليات صلاح الدين مجموعة من الإرهابيين كانوا يحاولون الهجوم على القطاعات العسكرية فى منطقة جبال مكحول وأسفرت العملية عن قتل 10 إرهابيين.

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