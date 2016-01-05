حبس ربة منزل وعشيقها قتلا الزوج بالخصوص 4 أيام

أمر مصطفى يوسف، مدير نيابة الخصوص بحبس "عامل" و"ربة منزل" أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بقتل زوج الثانية وإلقاء جثته وسط الزراعات بمدينة الخصوص.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا بالعثور على جثة "محمد.ع.ع" وشهرته "توبة" عربجي -30 سنة– وبها 3 طعنات متفرقة بالصدر وطعنة بالقدم اليمنى وآثار خنق حول الرقبة ومقاومة باليدين وجرح سطحى بالخصيتين مسجاة بالزراعات وبجوارها هاتفه المحمول وتحقيق شخصيته.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير إدارة البحث الجنائى وتم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة وتحديد الجناة وضبطهم ومن خلال السير فى تنفيذ عناصر تلك الخطة فقد توصلت جهود المقدم محمد سعيد عرفان رئيس مباحث قسم الخصوص والنقيب محمد الجمل معاون مباحث القسم إلى أن مرتكبى الواقعة كل من "حسن .م.ح 22 سنة" عامل زراعى، و"أمانى.ا.ص" 25 سنة" ربة منزل "زوجة المجنى عليه" وذلك لارتباطهما بعلاقة غير شرعية منذ فترة، وأن المتهم الأول هو آخر من شوهد صحبة المجنى عليه.

وباستئذان النيابة العامة تم القبض عليهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة وعقب ذلك قامت المتهمة بالاستعانة بأحد الصبية بالمنطقة ويدعى "محمد.ع.ف 16 سنة" قهوجى وكلفته بإحضار العربة الكارو وإعادتها إلى المنزل وباستدعائه قرر مضمون ذلك.

وأضاف المتهم أنه تخلص من السكين المستخدم فى الواقعة بإلقائه بالزراعات وقام بتغيير ملابسه الملطخة بالدماء وأعطاها لشريكته للتخلص منها، وأضافت أنها أخفت بالمنزل وسادة ملوثة بآثار دمائه كانت على العربة الكارو، حيث تم ضبطها والتحفظ عليها .

وتم بإرشاد المتهمين ضبط الهاتفين اللذان استخدماهما فى التواصل فيما بينهما بعلاقاتهما الآثمة، تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 28 إدارى قسم شرطة الخصوص لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة محمود سعيد وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.