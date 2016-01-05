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رصف طريق مصنع السكر لاستقبال الزائرين فى احتفال موسم عصير القصب

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رصف طريق مصنع السكر لاستقبال الزائرين فى احتفال موسم عصير القصب رصف طريق مصنع السكر لاستقبال الزائرين فى احتفال موسم عصير القصب
انتهت الاجهزة التنفيذية أمس من رصف الطريق أمام مصنع وشركة سكر نجع حمادى استعدادا للاحتفال المقام غدا لافتتاح موسم العصير، وأكد مصدر مسئول أنه تم دعوة عدد كبير من المسئولين لحضور الاحتفال في مقدمتهم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ونواب مجلس الشعب بدائرة نجع حمادي لحضور الاحتفال بافتتاح موسم العصير.

و أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية بنجع حمادى، عن بدء موسم عصير القصب لإنتاج السكر داخل اليوم وسط احتفال كبير.

وأشار المصدر أن الشركة أنهت استعداداتها لاستقبال موسم العصير، من خلال صيانة الماكينات بالمصنع

وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من انتهاء الأجهزة المسئولة بمركز نجع حمادي عن رصف الطريق الرئيسي امام مصنع سكر نجع حمادي خلال ساعات استعدادا لاستقبال عدد كبير من المسئولين والزائرين في افتتاح موسم عصير القصب علي حد قولهم.

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مصر 365