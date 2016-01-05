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اليوم.. افتتاح احتفالية المصريون شعب واحد بثقافة الإسماعيلية

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اليوم.. افتتاح احتفالية المصريون شعب واحد بثقافة الإسماعيلية اليوم.. افتتاح احتفالية المصريون شعب واحد بثقافة الإسماعيلية
قال الفنان ماهر كمال مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية فى تصريحات صحفية أن اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية والدكتور محمد أبو الفضل بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يفتتحان مساء اليوم الثلاثاء بمسرح قصر الثقافة الاحتفالية الفنية الكبرى تحت عنوان "المصريون شعب واحد"، وذلك فى إطار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد وبداية عام جديد.

وأشار ماهر كمال إلى أن الاحتفالية يشارك فيها أكثر من مائة فنان وفنانة يمثلون فرق الكورال للكنائس وفرق الإنشاد الديني، وعدد كبير من مختلف الفرق الفنية التابعة لقطاع الثقافة ونخبة كبيرة من الموسيقيين والمنشدين والمرنمين والمطربين وفرق الأطفال الفنية مؤكدا على انتهاء البروفات الخاصة بالاحتفالية أمس الأثنين استعداد للعرض الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء

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