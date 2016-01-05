مزيلات العرق وبعض كريمات البشرة من أسباب الإصابة بالكلف

كلف البشرة مشكلة يعانى منها البعض، تتمثل فى تغيير لون أجزاء من البشرة إلى اللون الداكن، وتختلف من شخص إلى آخر.

الدكتور أيمن محمد، أخصائى الجلدية والتناسلية، حذر خلال حديثه من الكثير من العوامل التى تساعد على ظهور الكلف والتى يجهلها البعض، وعلى سبيل المثال فكثرة استخدام كريمات البشرة المرطبة وبعض أنواعها يسبب تحول لون البشرة إلى اللون الغامق تدريجيا والإصابة به، ولذا على كل امرأة تخير نوعيات جيدة غير رديئة منها والاستعانة بالطبيب ونصائحه.

كذلك تابع أخصائى الجلدية حديثه ناصحا بالبعد عن التعرض لأشعة الشمس دون واق أو حماية، فالتعرض المستمر والكثير لها يسبب حساسية بالبشرة ويهيج البثور والحبوب، وكذلك يساعد على ظهور الكلف فى مناطق الجلد.

وأوضح الدكتور أيمن محمد أن الكثير من التركيبات والمواد الكيميائية التى تعد منها بعض مزيلات العرق الرذاذ، وبعض كريمات وبعض أنواع البرفانات المعطرة، تسبب الإصابة بتحول لون الجلد إلى الأغمق، ولهذا يجب تجنب استخدامها، ويفضل أن تتخير الأنواع الجيدة، وغير المغشوشة أو رديئة الصنع المنتشرة فى الأسواق حاليا.

كما حذر أخصائى الجلدية من الإسراف فى وضع مستحضرات التجميل التى تحتوى على نسب عالية من المواد الكيميائية الضارة بالبشرة والمسببة للكلف، والتى تضر بالمسام وتساعد على انسدادها وتغيير لون الجلد، خاصة الردىء منها وهى منتشرة فى الأسواق أيضا.